Le Racing Genk annonce la construction de son nouveau centre d'entraînement

Le KRC Genk a officialisé via ses réseaux sociaux la construction de son futur complexe d'entraînement, qui devrait être prêt pour 2024.

Le CEO du Racing Genk, Erik Gerits, s'est exprimé sur ce projet : "Nous voulons continuer à grandir et investissons dans nos infrastructures pour cela", déclare-t-il. "Notre site va devenir un grand "village-Racing Genk". Le travail de notre noyau A et de nos jeunes sera encore plus lié".

Les travaux commenceront en fin d'année 2022 et le centre devrait être inauguré en 2024. "Le club déménagera là de manière permanente, ce sera notre maison".