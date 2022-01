Officiel : Dante Rigo se relance du côté du Beerschot !

Sur une voie de garage au PSV, le milieu de terrain belge fait son retour en Belgique et tentera d'aider au mieux la lanterne rouge de D1A.

Il fut un temps où Dante Rigo passait pour le plus grand talent belge de sa génération. Mais sa carrière n'a pas vraiment débuté aux Pays-Bas où il était devenu indésirable au PSV Eindhoven. Le milieu de terrain rejoint le Beerschot jusqu'à la fin de la saison avec une option pour une saison supplémentaire. Le joueur âgé de 23 ans arrive des Pays-Bas et rejoindra immédiatement les séances d'entraînement collectives lors du camp d'entraînement en Espagne.

L'ancien Diablotin avait évolué jusqu'en 2007 avec l'équipe de jeunes du Lierse. À l'âge de 10 ans, il a rejoint l'académie des jeunes du PSV. À Eindhoven, il est passé par l'académie et le Young PSV pour atteindre l'équipe première. La saison dernière, il a été prêté à l'ADO Den Haag en Eredivisie. Il y a disputé onze matchs en première division. Au total, il a plus d'une centaine de matchs en première et deuxième division néerlandaise à son compteur.

Rigo est passé par toutes les équipes nationales de jeunes en même temps que sa formation au PSV. Avec les U17 Espoirs, il a participé à la Coupe d'Europe et à la Coupe du monde des moins de 17 ans. Lors de cette Coupe du monde en 2015, il a terminé troisième avec la sélection nationale après une victoire contre le Mexique en petite finale.

"Dante va immédiatement renforcer notre milieu de terrain avec son bagage technique", a déclaré le directeur technique Sander Van Praet. "Nous étions à la recherche d'un jeune Belge avec le bon profil. Dante est connu comme un joueur doté d'une belle passe et d'une belle technique de tir."