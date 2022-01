Un ex-international Néerlandais arrête sa carrière à 30 ans : "J'ai perdu le plaisir de jouer au football"

Le coéquipier de Yorbe Vertessen a décidé de raccrocher les crampons.

Davy Pröpper n'est plus footballeur professionnel. Le milieu de terrain du PSV âgé de 30 ans n'a plus la tête au football et a pris la décision de raccrocher les crampons.

Formé au Vitesse Arnhem, où il a effectué ses débuts pro, Pröpper rejoignait ensuite le PSV puis Brighton avant de revenir à Eindhoven l'été dernier.

"Pendant la période où je jouais à l'étranger, j'ai lentement perdu le plaisir de jouer au football", explique le médian sur le site du PSV. "C'était extrêmement difficile pour moi de trouver la discipline nécessaire pour donner le meilleur de moi-même, et de laisser ma vie être complètement déterminée par le calendrier chargé du football de haut niveau. La période du coronavirus et le manque de visites de la famille et des amis ne m'ont pas aidé dans ce sens."

Le retour du joueur chez lui au PSV lui a pourtant fait un peu de bien : "Je suis très reconnaissant au club de m'avoir fait revenir cet été. J'espérais qu'avec mon retour aux Pays-Bas, la joie du football reviendrait. Malheureusement, cela n'a pas été le cas, je ne me sens pas à l'aise dans la culture du football même si je m'y suis adapté pendant longtemps. Je ne veux plus de ça, c'est pourquoi j'ai décidé d'arrêter. Je vais désormais réfléchir à ce que je veux vraiment, à mes passions et mes intérêts. J'ai vécu beaucoup de beaux moments grâce au football", ponctue l'ancien international Néerlandais.