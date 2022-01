Wouter Vrancken : "Je suis heureux à Malines mais je veux sortir de ma zone de confort un jour"

Cette saison encore, le Kavé vient jouer le trouble-fête dans la course aux PO1.

Sous les ordres de Wouter Vrancken, Malines connait une fois de plus une saison plus qu'honorable. Le club a clôturé l'année 2021 à la 6ème place et se présente comme un candidat aux PO1 comme la saison dernière.

La formation est actuellement en stage en Espagne où elle prépare la seconde partie de saison : "2021 a été une très bonne année pour nous. Notre ambition reste la même, le top 8 et donc les play-offs", a confié Wouter Vrancken au micro de Sporza.

Le Kavé encaisse beaucoup, cela pourrait se retourner contre les Malinois dans la course à ces objectifs : "Mais nous ne voulons pas tout fermer, et nous essayons de marquer un maximum. C'est notre style de jeu et nous prenons des risques pour y parvenir. C'est comme ça que nous avons obtenu des résultats ces trois dernières années, donc je ne vois pas pourquoi nous devrions changer", poursuit le mentor malinois.

Le départ de joueurs clé comme Schoofs, Storm ou Cuypers serait une perte importante pour la suite de la saison : "Bien sûr, je préférerais garder tout le monde à bord, mais il y a d'autres intérêts en jeu. Ces gars sont encore sous contrat pour une longue période. Mais s'il y a une bonne offre, alors tout est possible."

"Je suis concentré sur Malines et je verrai. Si quelque chose se présente, il faudra alors évaluer si c'est intéressant au moment précis où l'offre tombe. En tant que coach on ne fait que passer mais ma relation à Malines avec le club, les joueurs et les supporters est bonne. Même si je suis heureux à Maines, j'ai l'ambition de sortir un jour de ma zone de confort", ponctue coach Vrancken.