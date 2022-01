Officiel: des investisseurs de Singapour débarquent à Deinze: "L'objectif, c'est la D1A"

"Nous sommes très heureux que ACAFP s'allie à nous. De cette manière, nous voulons continuer à faire grandir le club", a expliqué Denijs Van De Weghe, qui va rester le président du club afin d'en garder le caractère famillial et le caractère. Pour le moment, cet accord n'est qu'un accord de principe car cela doit encore être approuvé par la commission des licences.

Lebut de cet investissement est clair: aider le club à monter en D1A le plus rapidement possible. ACA Football Partners veut en effet monter un groupe d'équipes avec Deinze comme élément central.

Pour le moment, Deinze est à la quatrième place du classement.

[CLUBNIEUWS]: KMSK Deinze is trots te kunnen meedelen dat er een akkoord is bereikt tussen voorzitter Denijs Van De Weghe en ACA Football Partners, een investeringsgroep gevestigd in Singapore die de club mee zal professionaliseren.



