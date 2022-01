La Pro League se dirige-t-elle vers une remise chamboulée par le Covid-19 ?

Tous les clubs de Pro League (sauf Malines, qui attend encore ses résultats) sont frappés par le Covid-19. À une semaine de la reprise, le pire est à craindre.

Alors que les clubs sont actuellement en stage pour préparer la seconde partie de saison, les cas de coronavirus pleuvent : ce jeudi, 10 cas de Covid-19 ont encore été détectés, rapporte le Nieuwsblad - 4 à Seraing et Courtrai, et 2 au RSCA. Cela porte le total de joueurs testés positifs à 60, soit ... 10% du total de notre Pro League, rien que ça.

Et à une semaine de la reprise, cela pousse évidemment à se demander quels visages présenteront les clubs à leur retour de stage. A priori, les joueurs testés positifs ont tous été placés à l'isolement et ne devraient pas contaminer leurs coéquipiers, qu'ils rejoindront une fois la quarantaine effectuée ; de nouveaux tests seront effectués à 48h des rencontres.

Des reports prévus ?

Il n'existe actuellement plus de protocole de report des rencontres : alors que la saison passée, sept cas suffisaient pour qu'un club puisse obtenir le report de son match, rien n'est prévu à l'heure actuelle. Ce 10 janvier, cependant, aura lieu une assemblée générale extraordinaire qui devra statuer sur ce point de règlement. Reste à voir où se situera le curseur : en Serie A, il a ainsi été décidé que tant que les équipes disposeront de 13 joueurs valides, elles seront tenues de jouer. On doute que la Pro League soit aussi permissive.

Difficile également de dire s'il sera possible de "caser" les matchs reportés dans le calendrier des équipes. Il n'y a pas beaucoup de place libre pour ce faire, mais deux plages avaient été libérées dans ce but, en janvier et février, rappelle La Dernière Heure.