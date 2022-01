Mpoku voit "son" Standard couler: "Tout le monde n'est pas capable de jouer pour le Standard"

On le sait, Mpoku a toujours aimé le Standard de tout son cœur. Et actuellement, son cœur saigne.

On le sait, même depuis la Turquie, Paul José Mpoku suit la compétition belge et le Standard de très près. "Le Standard restera toujours dans mon coeur. Après en avoir été joueur, j'en suis supporter. La situation actuelle me fait vraiment mal. J'espère que cela va changer. Il y a de la qualité dans le groupe, mais l'état d'esprit n'y est pas. Il faut une autre mentalité".

Car selon lui, la mentalité n'y est pas du côté de Sclessin. "Quand tu joues pour le Standard, vous devez savoir faire certaines choses. Tout le monde n'est pas fait pour jouer pour le Standard, mais l'ambiance négative qu'il y a autour du club y est aussi pour beaucoup. Le club a besoin de plus de personnalités, sur et en dehors du terrain".