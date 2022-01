Divock Origi ne devrait finalement pas quitter Liverpool cet hiver. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, Jürgen Klopp aurait demandé au Diable Rouge de rester jusqu'à juin. Les Reds doivent compenser les départs de Salah et Mané à la CAN et Origi devrait les remplacer.

Pour rappel, l'attaquant a suscité de nombreux intérêts en Bundesliga, en Serie A (la Lazio et même la Juve étaient parmi les clubs cités) mais aussi en Premier League où Newcastle s'était renseigné. Il n'en sera finalement rien.

Liverpool are not planning to sell Divock Origi in January despite approaches from Serie A and Bundesliga clubs. No negotiation for Luís Diaz with FC Porto - Origi will be needed and Klopp asked him to stay until June, as things stand. 🔴 #LFC