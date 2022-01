Officiel : Insigne quittera Naples à la fin de la saison

L'Italien va toucher un véritable pactole dans son nouveau club.

C'était dans l'air depuis déjà un petit temps, c'est maintenant officiel : Lorenzo Insigne, iconique numéro 24 du club, quitte le Napoli et rejoint le club de Toronto en MLS. Il rejoindra le club canadien à la fin de cette saison, à l'issue de laquelle son contrat se terminera.

Selon plusieurs médias italiens, le joueur de 30 ans touchera 11,5 millions d'euros par an, tout en n'oubliant pas les éventuels bonus d'environs 3,5 millions.

Après plus de 10 ans de fiers et loyaux services où l'Italien aura inscrit 114 buts en plus de 400 matchs, c'est une page qui se tourne définitivement pour Insigne.