Un titulaire surprise à Anderlecht face à Westerlo ce dimanche : Noah Sadiki a saisi sa chance

Anderlecht a joué deux rencontres amicales ce dimanche, et Vincent Kompany surprenait d'emblée en alignant un certain Noah Sadiki face à Westerlo.

Noah Sadiki n'est certainement pas le joueur de Neerpede le plus connu : ces derniers mois, son nom n'a presque jamais été cité parmi les joueurs que l'on imaginait intégrer le noyau A. Mais le travail du polyvalent milieu de terrain (qui peut également évoluer en défense) de 17 ans a payé et sa progression est constante, selon les observateurs. Sadiki, cependant, n'a pas encore signé de contrat à Anderlecht. Comme plusieurs autres talents du RSCA, il peut compter sur de l'intérêt étranger et pèse le pour et les contre.

Si Noah Sadiki s'était déjà entraîné avec l'équipe A, ce furent là ses premières minutes avec l'équipe A. Il a saisi sa chance, les supporters ayant été très convaincus par sa performance ; sera-t-il l'un des Mauves "surprise" de l'année 2022 ?