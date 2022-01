Mbappé au Real, Salgado calme le jeu: "Il faut respecter son club actuel"

L'ancien défenseur du Real observe la rumeur Mbappé de loin, tout en espérant une fin heureuse pour son ancien club.

Interrogé sur l'avenir du football mondial, Michel Salgado espère que Kylian Mbappé (23 ans, 26 matchs et 18 buts toutes compétitions cette saison) rejoindra le Real Madrid à l'issue de son contrat avec le Paris Saint-Germain en fin de saison. Pour l'ancien latéral droit madrilène, la Liga a besoin de l'arrivée d'une star comme le Français pour redevenir plus attractive après les départs de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi.

"C'est dommage parce que nous avons eu les meilleurs joueurs du monde ces 20 dernières années, ceux qui, pour moi, ont dominé le football ces 15-20 dernières années et avoir leur nom dans notre Championnat est quelque chose d'exceptionnel. On sent bien qu'il nous manque quelque chose. C'est pourquoi c'est le bon moment pour avoir quelqu'un comme Mbappé. Il est celui qui peut apporter à nouveau de l'excitation à La Liga. J'espère que cela arrivera, mais il est certain que nous devons respecter son club actuel, le PSG, et ce sont eux qui profitent de sa présence", a déclaré l'Espagnol.

Et le Paris SG espère toujours convaincre son champion du monde de prolonger pour profiter de sa présence pendant encore quelques années.