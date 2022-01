Officiel : le KV Malines laisse partir un défenseur vers la Turquie

Absent du stage du KV Malines, Sheldon Bateau quitte bel et bien les Sang & Or.

Le KV Malines perd un titulaire important : Sheldon Bateau (30 ans) quitte l'AFAS Stadion pour la Turquie et Samsunspor. Le club malinois a fait un geste en laissant le Trinidadien quitter le club librement, lui qui arrivait en fin de contrat en juin prochain. "Le KV Malines ne voulait pas priver Bateau de cette chance", lit-on dans le communiqué officiel. Bateau signe pour deux ans et demi à Samsunspor. Il aura disputé 128 matchs officiels pour les Sang & Or.