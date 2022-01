Pas de prêt pour Killian Sardella cet hiver

Le RSC Anderlecht va se séparer de Taylor Harwood-Bellis cet hiver, mais Killian Sardella, auquel un prêt semblait promis, ne devrait pour sa part pas bouger.

Killian Sardella n'a pas énormément de temps de jeu cette saison à Anderlecht, mais sa polyvalence pourrait le forcer à rester au club. Alors que Taylor Harwood-Bellis va rentrer à Manchester City (et être immédiatement prêté à Stoke), et qu'Amir Murillo manquera plusieurs rencontres pour se rendre en sélection (et reste convoité), Sardella sera un couteau suisse fort utile pour combler l'un ou l'autre trou.

Sardella n'a disputé que 5 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, dont 2 en Pro League (deux défaites contre l'Union et à l'Antwerp). Très critiqué, il n'en reste pas moins vu comme un joueur à potentiel par le staff du RSCA. Un départ n'est donc pas à l'ordre du jour, alors que Peter Verbeke avait déclaré avant le début du mercato qu'il faisait partie des joueurs pour lesquels un prêt serait envisagé.