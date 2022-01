Officiel: Nabil Fekir prolonge au Betis

Nabil Fekir s'installe en Andalousie.

C’était attendu, c’est désormais officiel. Entamée en 2019, l’histoire d’amour entre Nabil Fekir (28 ans, 18 matchs et 4 buts en Liga cette saison) et le Betis Séville se prolongera - sauf retournement de situation - jusqu’en 2026 ! Le milieu offensif a étendu son bail en Andalousie ce mercredi, et il n’a pas caché son plaisir.

"Ça fait bientôt trois ans que j’ai rejoint ce club fantastique. J’en garde de très bons souvenirs. Quel plaisir ! Depuis le premier jour, je suis tombé amoureux de ce club, de ses supporters, de cette ville. Buts, passes décisives, qualification pour la Ligue Europa… J’ai vécu de superbes moments ici, mais j’en veux plus. On me dit que je suis un génie, mais moi, je sais seulement jouer au football avec plaisir. Et je crois qu’il est temps de continuer à montrer ce plaisir. Ici, chez moi", a déclaré le joueur formé à l'Olympique Lyonnais dans une vidéo publiée par le club sur les réseaux sociaux.