Vincent Mannaert: "Oui, un Soulier d'Or pourrait permettre de mieux vendre"

La cérémonie du Soulier d'Or se déroule ce soir. Côté Brugeois, Hans Vanaken, Noa Lang et Charles De Ketelaere font partie des favoris.

Avec ces trois joueurs, il y a de fortes chances que le Soulier d'Or soit un Brugeois cette année, même si un joueur tel que Paul Onuachu pourrait venir jouer les trouble-fêtes.

Dans une interview accordée à De Morgen, Vincent Mannaert s'est exprimé sur l'importance d'un Soulier d'Or afin de faire monter les enchères auprès des clubs européens: "Nous n'envisageons pas de vendre cet hiver. Cependant, il est clair qu'une telle récompense pourrait permettre d'augmenter la valeur d'un joueur auprès des clubs intéressés. Il serait malgré tout réducteur de dire que le joueur obtenant cette récompense sera celui qui partira pour la plus grosse somme d'argent. Mais il est certain que cela pourrait convaincre plus facilement les clubs étrangers de formuler une offre qui correspond à nos attentes."