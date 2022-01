Un nouveau départ pour Seraing ? "C'est différent de ce que nous avons connu"

Ce samedi soir, le RFC Seraing accueillera l'Union Saint-Gilloise lors de la 22ème journée de Jupiler Pro League.

Le RFC Seraing a profité de la trêve hivernale et de son stage à Metz pour mieux faire connaissance avec son novel entraîneur. "La reprise se déroule bien et le groupe travaille dur. Le nouveau coach met sa tactique en place et les joueurs comprennent ce qu'il a envie de faire", a confié Gérald Kilota en conférence de presse. "C'est différent de ce que nous avons connu, mais c'est un autre entraîneur, donc c'est forcément une autre manière de travailler. Jean-Louis Garcia est axé sur la tactique, et je pense que c'est ce qui nous manquait. Un football moins offensif ? Non, je ne pense pas. Nous serons mieux en place sur le terrain et nous encaisserons moins de buts", a souligné le capitaine des Métallos.

"Nouveau coach et nouvelle façon de jouer"

Après avoir clôturé 2021 sur cinq défaites de rang, le promu sérésien veut bien débuter la nouvelle année. Un. nouveau départ pour les pensionnaires du Pairay. "Nouveau coach et nouvelle façon de jouer. De plus, nous devons repartir avec une nouvelle mentalité et ça commence ce samedi contre l'Union Saint-Gilloise. Une équipe qui marche sur l'eau", a expliqué le back gauche avant d'évoquer le match aller qui laisse un souvenir amer. "Une très bonne première période avant de sombrer après la pause. Nous ne devions pas perdre, mais c'est ce qui s'est passé. Cette défaite fut un gros coup dur. Nous avons la chance de pouvoir nous rattraper ce week-end. Nous devons montrer notre nouveau visage. Un partage contre le leader de D1A serait déjà un grand pas en avant. Je suis certain que nos efforts seront récompensés", a conclu Kilota.