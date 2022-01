Le CEO de l'Union comprend la décision d'arrêter, mais... : "Il faut rejouer ce match le plus vite possible"

La rencontre opposant Seraing à l'Union Saint-Gilloise n'a pas pu aller jusqu'à son terme ce samedi la faute à un brouillard bien trop présent.

L'arbitre de la rencontre, Wesli De Cremer a décidé d'arrêter la rencontre juste avant de reprendre en deuxième période ce samedi. "On trouve cela vraiment dommage, mais on doit accepter cette décison et on la comprend. Quand on a débuté le match, le brouillard était bien présent, mais la situation était plus grave après la pause. Ce n'était plus possible de continuer", a regretté Philippe Bormans, le CEO de l'Union Saint-Gilloise.

Les deux équipes vont donc reprendre là où la partie s'était arrêtée. "On va disputer cette deuxième mi-temps. On va donc conserver le score (0-2), mais aussi le carton rouge évidemment. Mais avec le Covid-19, il faut rejouer ce match le plus vite possible car il y a des vagues successives avec ce virus. On veut revenir ici rapidement : peut-être mardi", a souligné le dirigeant unioniste.