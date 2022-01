Officiel : le derby du nord de Londres entre Arsenal et Tottenham reporté

Le derby du nord de Londres entre Arsenal et Tottenham ne se jouera pas ce dimanche 16 janvier. En effet, les Gunners avaient demandé à la Premier League de reporter la rencontre suite à un grand nombre de cas Covid positifs. Les pensionnaires de l'Emirates Stadium ont obtenu gain de cause.

🚨 Our match against Tottenham on Sunday, January 16 has been postponed. #TOTARS