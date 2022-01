Le brouillard a eu raison du match opposant Seraing à l'Union : "Impossible de voir mes assistants après la pause"

Wesli De Cremer a décidé d'arrêter la rencontre ce samedi, la faute à un brouillard trop épais.

Avant la rencontre opposant Seraing à l'Union Saint-Gilloise, un brouillard assez consistant s'était invité au Pairay. Toutefois, la partie a pu débuter mais elle a été arrêtée avant la deuxième période. Après la pause, l'arbitre Wesli De Cremer a décidé d'attendre trente minutes en espérant que la situation et que les conditions climatiques s'amélioreraient. En vain, le brouillard était toujours bien voire trop présent. La rencontre sera donc reportée. Les deux clubs auraient un accord pour reprendre la partie mardi...

"La visibilité était assez bonne avant le début de la rencontre, car je voyais très bien mes assistants et ceux-ci pouvaient discerner s'il y avait hors-jeu ou non. Quand on a voulu reprendre le match après la pause, on a vu que la visibilité n'était plus la même...Donc je me suis mis au milieu du terrain dans le but de savoir si j'étais capable de voir mes assistants. Et là impossible ! Mes assistants m'ont confirmé qu'ils ne pouvaient voir l'autre côté du terrain et on a décidé d'attendre une demi-heure. Mais la situation ne s'était pas améliorée et on n'a pas pu reprendre le match. Je vais faire mon rapport et l'envoyer au Comité qui prendra ensuite sa décision", a conclu Wesli De Cremer à l'issue de la rencontre.