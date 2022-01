Xavi met Ousmane Dembélé dos au mur

En fin de contrat dans six mois, Ousmane Dembélé ne semble toujours pas décidé à prolonger son aventure en terre catalane. Une situation qui agace autant la direction du Barça que Xavi.

Pisté par plusieurs grandes écuries européennes, Ousmane Dembélé continuer d'agiter ce début de mercato hivernal. L'ailier français ne souhaite toujours pas prolonger malgré la nouvelle offfre du Barça, avec un salaire estimé entre 20 et 25M€ par an. Le Barça est donc disposé à réaliser de gros efforts financiers pour garder l'ancien rennais, mais ce dernier tarde à donner réponse, et la situation commence à s'envenimer.

Footmercato révèle ce jour que Xavi a fixé un ultime ultimatum à Dembélé. Soit il accepte de prolonger aux conditions proposées par le Barça, soit il sera privé de temps de jeu et pourra se trouver un nouveau club. Toujours selon le média français, le Barça pourrait accepter une offre de 50M€ pour le joueur de 24 ans.