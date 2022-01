Un international argentin futur coéquipier de Dries Mertens ?

Selon les informations du journaliste spécialisé en matière de transferts Fabrizio Romano, Nicolas Tagliafico (29 ans) serait sur les tablettes du Napoli, club de Dries Mertens, et de Chelsea.

Naples montrerait de l'intérêt pour se faire prêter le joueur, avec une option d'achat.

La presse multiplie les rumeurs récentes sur le latéral de l'Albiceleste (36 sélections). RMC Sport annoncait que l'Olympique de Marseille était venu aux nouvelles, suite au départ de Jordan Amavi du côté de Nice.

Nicolás Tagliafico, interesting opportunity on the market waiting for final two weeks. Napoli are interested in signing him on loan with buy option, waiting for Ajax answer next week. 🇦🇷 #transfers



Chelsea considered Tagliafico as option in December - no new talks in January.