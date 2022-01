Christian Eriksen de retour en Premier League ? Un club lui propose un contrat

Forcé de mettre fin à son contrat avec l'Inter Milan en décembre dernier car interdit de jouer en Serie A avec son pacemaker, qu'il porte depuis son malaise cardiaque à l'Euro, le Danois pourrait bientôt retrouver un club.

Christian Eriksen (29 ans) pourrait bientôt retourner en Premier League, selon les informations de The Athletic. L’ancien meneur de jeu de Tottenham aurait reçu une proposition de contrat de la part de Brentford, 14e du championnat, qui souhaite l’accueillir jusqu’au terme de la saison, avec une option pour une année supplémentaire. D'après The Times, Newcastle et Leicester ont également manifesté leur intérêt.

Pour rappel, le milieu offensif a récemment annoncé que, malgré son malaise cardiaque, il souhaitait poursuivre sa carrière professionnelle afin de disputer la Coupe du monde prévue au Qatar en fin d’année.