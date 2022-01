The Best : Robert Lewandowski sacré sans surprise, De Bruyne dans le XI de l'année : découvrez tout le palmarès

Les trophées de The Best ont été remis par la FIFA ce lundi : Robert Lewandowski, qui était passé à côté du Ballon d'Or, a été sacré. Kevin De Bruyne fait partie du 11 de l'année.

Robert Lewandowski (33 ans) tient sa revanche : l'attaquant polonais du Bayern Munich, passé à côté du Ballon d'Or il y a quelques mois, a été élu The Best par la FIFA par un panel de sélectionneurs, capitaines, journalistes et supporters, devançant Lionel Messi et Mohamed Salah. Lewandowski, qui se succède à lui-même, est ainsi récompensé pour son année 2021 de folie, lors de laquelle il a battu le record du nombre de buts marqués sur une année civile en Bundesliga (41).

Son homologue féminine réalise par contre le doublé Ballon d'Or - The Best : il s'agit de la star du FC Barcelone, Alexia Putellas (27 ans), qui devance Jennifer Hermoso et Lucy Bronze.

🏆 The Best in the World 🏆#TheBest FIFA Women’s Player Award 2021 goes to @alexiaputellas!



🇪🇸 | #AlexiaPutellas pic.twitter.com/bS8GAApgAZ — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) January 17, 2022

Le reste du palmarès est également connu : Edouard Mendy, sacré champion d'Europe avec Chelsea, a été sacré The Best au poste de gardien de but, devançant Donnarumma, Neuer, Alisson et Schmeichel (Courtois n'était pas nominé). Christiane Endler (PSG) est sacrée meilleure gardienne.

Le fantastique coup du foulard de Erik Lamela (Tottenham) face à Arsenal est élu Prix Puskas de l'année 2021.

Erik Lamela's audacious rabona vs. Arsenal wins FIFA's Puskas Award for the best goal of 2021



(via @PremierLeague) pic.twitter.com/8nbpTt08sf — Planet Fútbol (@si_soccer) January 17, 2022

Le XI de l'année 2021 a été révélé et Kevin De Bruyne a été mis à l'honneur : le Diable Rouge fait partie des meilleurs joueurs du monde, au sein d'une équipe ... peu équilibrée, mais qui ne fera au moins pas de jaloux. En effet, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Erling Haaland ont tous les quatre été sélectionnés, tandis que Kanté et Jorginho accompagnent De Bruyne au milieu. Donnarumma (pourtant pas élu The Best), Bonucci, Ruben Dias et Alaba complètent le onze.