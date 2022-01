Wouter Biebauw sait que le Beerschot jouera gros : "Trois matchs cruciaux"

Presque deux ans après son dernier match officiel, Wouter Biebauw était à nouveau titulaire. Solide, il a cependant dû s'incliner à quatre reprises.

Suite à l'absence (diplomatique ?) de Mike Vanhamel, Wouter Biebauw (37 ans) faisait son retour entre les perches. Son dernier match en JPL datait du 30 avril 2017, avec Roulers, face à Mouscron. Solide, le vétéran n'a cependant pas pu empêcher la déroute du Beerschot. "Venir à Genk n'est jamais un cadeau. Mais ça reste dur de prendre un tel tarif", regrette le portier. "On a travaillé dur ces dernières semaines. Mais j'ai vu un manque de confiance en début de match. Ca s'est corrigé petit-à-petit, et nous avons un peu plus construit en seconde période".

Dans la course au maintien, ce n'est pas à Genk que le Beerschot comptait sur des points. Mais les trois matchs à suivre, contre OHL (22 janvier), à Seraing (26 janvier) et contre Zulte Waregem (29 janvier), seront cruciaux : une mauvaise série face à ces concurrents presque directs au maintien signifierait la fin de espoirs. "Ce sera décisif. On sait qu'on fait face à trois matchs cruciaux", confirme Biebauw. "Avec moi entre les perches ? Ma situation n'a aucune importance aujourd'hui. J'ai travaillé dans l'ombre ces dernières années, on ne peut rien me reprocher".