Les arbitres désignés pour la prochaine journée de Pro League

Deux chocs se joueront lors de cette 23e journée de Pro League, tous deux le dimanche. Jonathan Lardot sifflera Standard-Bruges (13h30), tandis que Nathan Verboomen a été choisi en tant que premier officiel pour le match Union Saint-Gilloise - KRC Genk. A noter également que Jasper Vergoote sifflera Charleroi-Gand samedi (20h45), et que Malines-Anderlecht sera arbitré par Jan Boterberg (dimanche, 18h30).

