Mathieu Cafaro revient sur son arrivée au Standard de Liège : "J'ai discuté beaucoup avec Will Still ces derniers mois"

Le milieu offensif a rejoint le matricule 16 en provenance du Stade de Reims durant ce mercato hivernal. Le Français tentera d'aider au mieux les Rouches a remonter la pente.

Mathieu Cafaro quitté la Ligue 1 pour rejoindre le Standard de Liège cet hiver. Il est revenu sur les premiers contacts avec le club liégeois et les raisons qui l'ont poussé à rallier Sclessin.

"Ma situation était compliquée à Reims"

"Ma situation était compliquée à Reims car j'étais titulaire lors des trois premières rencontres de Ligue 1 puis j'ai été blessé (tendinite). Je suis revenu et j'ai joué contre Monaco en novembre, puis plus rien. Ce n'était pas facile. J'ai discuté beaucoup avec Will Still que j'ai connu au club et dont j'étais proche. J'aimais sa façon de travailler et sa qualité d'homme proche de ses joueurs. Il était au courant de ma situation où j'étais en fin de contrat car ma volonté n'était pas de prolonger. Nous avons beaucoup échangé durant les derniers mois et le Standard m'a attiré directement. Puis, j'ai beaucoup parlé avec Luka Elsner et son discours m'a plu car il y avait beaucoup de confiance. Cela s'est fait quasiment après l'ouverture du marché des transferts", a confié le joueur âgé de 24 ans en conférence de presse.

"On m'a dit que l'on peut vivre de merveilleux moments avec les supporters"

"J'ai également discuté avec Wout Faes et Thomas Foket afin d'avoir des informations sur le championnat belge car il le connaissait très bien. Ils m'ont dit que le niveau de la D1A était bon et qu'il y avait de bonnes équipes. La situation du Standard n'est pas celle qu'il mérite, mais que c'était un très beau club qui a une grosse visibilité qui permet de franchir des paliers si on est performant. Mais tout d'abord, j'ai envie de faire de très bons résultats avec le club car on m'a dit que l'on peut vivre de merveilleux moments avec les supporters quand c'est le cas", a souligné le Français.

© photonews

"L'équipe va me laisser un rôle important dans ce domaine là"

La très délicate situation sportive et extra-sportive des Rouches n'a pas été un frein concernant l'envie de Cafaro de poser ses valises en bord de Meuse. "J'ai envie de jouer et de retrouver du plaisir. Je sais que le club n'est pas à sa place et je suis venu pour l'aider. Tout le groupe est en mode revanchard et veut remettre les pendules à l'heure. Ce qui se passe en-dehors des terrains ne me regarde pas. Mon intégration ici s'est très bien passée. Le vestiaire est très francophone donc ça ne me change pas trop. Les joueurs ont été très accueillants avec moi et je me suis senti bien dès le premier jour et les premiers entraînements. C'est très important pour bien s'intégrer et trouver des automatismes sur le terrain", a précisé la nouvelle recrue qui a déjà pu défendre ses nouvelles couleurs lors du Clasico dimanche dernier. "Cela s'est bien passé, mais un peu dur physiquement car je n'avais pas joué depuis un moment. Puis, je dois au plus vite m'adapter à mes coéquipiers pour pouvoir performer, être décisif et démontrer mes qualités. À savoir la vitesse et et savoir rentrer dans le jeu. Puis, ma polyvalence car je suis capable de jouer au milieu, à gauche et à droite. De plus, j'aime bien tirer les coups francs aussi et l'équipe va me laisser un rôle important dans ce domaine là", a ajouté l'ancien joueur de Toulouse.

© photonews

Outre le football, le natif de Bourges a une autre passion, à savoir les chevaux. "Une passion familiale. On aimait les courses avec mon père puis nous avons investi dans ce domaine. Cela me permet de m'extérioriser et de prendre du plaisir. Une passion que j'ai transmise à des coéquipiers ? Oui c'est vrai. Cela permet de créer des affinités et des liens avec des gars du vestiaire, ce que j'ai fait à Reims. Si un joueur au Standard veut se lancer, c'est avec plaisir que je l'aiderai", a ajouté en souriant Mathieu Cafaro qui ira voir ses cinq chevaux moins souvent maintenant qu'il évolue en Belgique.