Aljosa Asanovic nommé à la tête de la Zambie

La Zambie vient d'officialiser l'arrivée d'Aljosa Asanovic à la tête de l'équipe nationale pour une durée de quatre ans. Il succède à Beston Chambeshi, en place depuis juillet dernier.

Titulaire dans l'équipe croate qui avait affronté la France lors de la demi-finale du Mondial 1998, Asanovic a principalement enchaîné les postes d'adjoint depuis 2006 et va devenir sélectionneur pour la première fois de sa carrière.



Aljosa Asanovic has been unveiled as the new head coach of the Zambia National Team. The Croatian has signed a four-year contract. pic.twitter.com/VDPB9NJ5Dy