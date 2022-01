"Dembélé? Il est important, mais c'est la décision du club"

Le Français ne peut plus jouer au Barça, et Xavi est bien obligé de s'en passer.

Entre le FC Barcelone et l'ailier Ousmane Dembélé (24 ans, 11 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison), le divorce semble définitivement consommé. Alors que l'international français refuse de prolonger son contrat, qui expire en juin prochain, la direction blaugrana l'a écarté du groupe jeudi et sommé de quitter le club avant le 31 janvier, au risque de finir la saison dans les tribunes. Déçu de ce dénouement, l'entraîneur catalan Xavi a fait le point sur le dossier après la défaite de son équipe contre l'Athletic Bilbao (2-3, a.p.) en Coupe du Roi.

"Dembélé est important, mais c'est la décision du club et on l'accepte. Je ne pense pas que la situation de Dembélé nous ait affectés. Ce n'est pas une situation unilatérale, c'est une question de club. Nous sommes tous unis", a assuré le technicien espagnol en conférence de presse.