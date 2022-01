Officiel : Le Bayer Leverkusen double l'OL et s'offre une pépite du championnat russe

Après de longues tractations et beaucoup de suspens, Sardar Azmoun a bel et bien quitté le Zenit St Petersbourg, mais pas pour l'Olympique Lyonnais.

Sardar Azmoun (27 ans) évoluera au Bayer Leverkusen la saison prochaine. Après avoir été tout proche, l'été dernier et cet hiver, de s'engager en faveur de l'Olympique Lyonnais, l'Iranien en fin de contrat en juin prochain a vu le Zenit St Petersbourg opposer son veto à un départ cet hiver, et ce malgré des offres allant jusqu'à 12 millions d'euros de la part de Burnley et du Bayer.

Mais Azmoun peut souffler : s'il évoluera en Russian Premier League jusqu'au terme de la saison, son avenir est désormais scellé, puisqu'il rejoindra ensuite le Bayer Leverkusen et la Bundesliga, où il a signé un contrat jusqu'en 2027. Un joli coup de la part du Bayer.