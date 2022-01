Victoires impératives pour la Gantoise et Charleroi

Une victoire pour relancer la machine et garder espoir dans la course aux playoffs 1?

Trois jours après avoir partagé l'enjeu au terme d'un terne 0-0, La Gantoise et Charleroi repartent à l'assaut ce mardi. Les Buffalos accueillent le KV Ostende, les Zèbres reçoivent Courtrai et retrouveront Karim Belhocine.

Deux matchs capitaux pour deux candidats aux playoffs et on ne se voile la face dans aucun des deux camps. "Nous avons désormais deux rencontres à domicile à jouer et on va tout faire pour prendre des points", insistait Julien De Sart après le partage concédé au Mambourg, samedi soir.

Privés de plusieurs éléments clés, les Buffalos n'ont pris que deux points sur six depuis la reprise, s'ils veulent encore croire aux playoffs 1, ils doivent composter leur première victoire de la saison ce soir. D'autant que c'est Bruges qui se présentera à la Ghelamco Arena, dimanche prochain.

Mais le constat est similaire du côté de Charleroi. Comme les Buffalos, les Zèbres ont désormais six points de retard sur le top 4 et Anderlecht. La réception de Courtrai apparaît comme l'occasion idéale de renouer avec la victoire et de mettre fin à une série de trois matchs sans victoire en championnat...