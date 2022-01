Charleroi est tout proche de boucler le dossier Heymans et s'intéresse à un joueur d'OHL

Les Carolos sont très actifs dans cette fin de mercato.

Selon les informations de La Dernière Heure, Daan Heymans (Venezia) va s'engager avec Charleroi. Le milieu de terrain ne joue plus en Serie A et les Zèbres vont pouvoir en obtenir un prêt jusqu'à la fin de la saison. Le journal ajoute qu'une option d'achat est comprise dans l'accord et que l'ancien joueur de Waasland-Beveren a déjà passé ses tests médicaux.

Les Carolos étaient sur le jeune Tibo Persyn, prêté au Club de Bruges par l'Inter. Sauf que ce dernier a finalement pris la direction de la D1B et de Westerlo, où il a été prêté. Le choix pourrait alors se tourner vers Thibault Vlietinck (OHL), lui aussi prêté par Bruges. La direction du Sporting se serait en effet renseignée à son sujet.

Le journal ajoute les Carolos sont sur plusieurs autres pistes.