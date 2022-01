Joao Klauss finalement en Grèce?

L'attaquant des Rouches est coté du côté de STVV... mais il n'en sera rien.

Joao Klauss, depuis le début de l'année 2022, n'a plus vraiment droit au chapitre à la pointe de l'attaque du Standard. En effet, Renaud Emond est revenu au bercail et Muleka semble être le second choix d'Elsner.

L'attaquant brésilien, prêté par Hoffenheim jusqu'en juin 2022, pourrait dès lors quitter les bords de Meuse pour trouver ailleurs le temps de jeu désiré. Annoncé du côté de STVV, il pourrait plutôt aller en Grèce, du côté de l'Aris Salonique. Il faut tout d'abord que les trois parties trouvent un accord: que le Standard le libère de son prêt, qu'Hoffenheim trouve un accord avec les Grecs et que le joueur accepte de s'y rendre.

Selon nos informations, cela devrait être le cas avant la date butoir de lundi.