🎥 Loïs Openda ne pense pas à un retour au Club de Bruges

Loïs Openda s'éclate à Vitesse Arnhem, et ne voit pas nécessairement un retour à Bruges comme une nécessité dans sa carrière.

Loïs Openda n'est que prêté à Vitesse Arnhem par le FC Bruges, mais s'y sent parfaitement bien. "Mon passage à Bruges, c'était plus ou moins un échec", estime-t-il dans un entretien accordé à la RTBF. "J'ai beaucoup appris, en jeunes comme en professionnels. C'est le foot, il faut se battre (...) Quand on y regarde aujourd'hui, on peut peut-être se dire qu'ils se sont trompés. J'aurais peut-être pu faire à Bruges ce que je réussis ici (...)".

Le souci de communication avec Philippe Clément a été corrigé aux Pays-Bas avec Thomas Letsch, coach d'Arnhem. "En ayant la confiance d'un tel coach, tu ne peux que faire de bonnes performances". De quoi rester aux Pays-Bas, malgré un contrat à Bruges jusqu'en 2024 ? "Revenir à Bruges serait un pas en arrière", affirme Openda. "J'ai quitté Bruges sur un échec. Ici, j'ai lancé ma carrière et je veux continuer sur ma lancée". Le Club en prend certainement bonne note.

