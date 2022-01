Milik a pris une décision pour son avenir

Le Polonais était pourtant poussé vers la sortie.

Décevant depuis le début de la saison, Arkadiusz Milik (27 ans, 18 matchs et 9 buts toutes compétitions cette saison) a été annoncé possible partant en janvier. Cela ne devrait pas être le cas. D'après L'Equipe, aucune offre concrète n'est arrivée cet hiver pour le Polonais, qui est déterminé à inverser la tendance pour briller sous le maillot olympien. Et il l'a fait savoir au club.

Le joueur a discuté récemment avec son président Pablo Longoria et son entraîneur Jorge Sampaoli. Il leur a répété qu'il était très motivé et souhaitait aider l'équipe à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Preuve de sa motivation intacte, l'ancien Napolitain est venu s'entraîner seul lundi dernier, jour de repos pour l'effectif. Cette attitude est très appréciée en interne.