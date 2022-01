Mondial 2022 : l'Arabie Saoudite toute proche de valider son ticket

L'Arabie Saoudite a battu Oman ce jeudi et s'est rapprochée du Mondial au Qatar.

La qualification au Mondial chez le voisin et rival qatari est capitale pour l'Arabie Saoudite, et l'équipe de Hervé Renard est bien présente au rendez-vous. Première de sa poule, elle a répondu à la victoire japonaise un peu plus tôt ce jeudi en s'imposant face à Oman (1-0). En cas de victoire saoudienne en déplacement au Japon lors du prochain match, la qualification serait officiellement en poche.

Les Faucons resteraient maîtres de leur destin même en cas de défaite puisque les deux premiers de chaque poule sont directement qualifiés, et que l'Arabie Saoudite compte 5 points d'avance sur l'Australie, troisième. La 3e place envoie en pré-barrages, dont le vainqueur affrontera le cinquième de la zone CONMEBOL.

{INSERT_RANKING}