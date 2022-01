Un attaquant de Serie A pour remplacer Haaland?

Le Borussia aurait identifié une piste en cas de départ de Haaland.

Désireux d'anticiper le possible départ l'été prochain de son attaquant vedette Erling Håland, avec qui le climat s'est tendu au cours des derniers jours, le Borussia Dortmund vise en priorité Karim Adeyemi (RB Salzbourg). Mais cela n'empêche pas le BvB d'explorer d'autres pistes en parallèle ou en complément.

Ce vendredi, La Gazzetta dello Sport révèle en effet que l'actuel 2e de Bundesliga aurait transmis une offre de 45 millions d'euros à Sassuolo pour son buteur Gianluca Scamacca (23 ans, 22 matchs et 9 buts en Serie A cette saison). Une coquette somme... Problème : l'international italien ne jure que par l'Inter Milan, une destination qu'il compte rejoindre l'été prochain, et il ne se voit pas quitter la Serie A dans l'immédiat. Un dossier a priori à oublier pour les Jaune et Noir…