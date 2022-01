Anton Tanghe: "Une victoire inattendue, mais nous nous sommes battus jusqu'au bout"

Grâce à un coup-franc somptueux de Maxime D'Arpino, Ostende s'est imposé 0-1 hier soir sur la pelouse du Cercle de Bruges.

En difficulté ces dernières semaines, Ostende a glané trois points capitaux hier soir sur la pelouse du Cercle de Bruges. "Cette victoire est incroyablement heureuse. Le Cercle restait sur un impressionnant 24/27. Personne ne s'attendait à une telle performance de leur part. Nous savions que ce serait un déplacement très difficile. Cette victoire est certes inattendue, mais nous nous sommes battus jusqu'au bout" analyse Anton Tanghe après la rencontre.

"Tout le monde voyait que dans cette rencontre, la première équipe qui marquerait prendrait des points. C'était une rencontre fermée, avec peu d'opportunités, mais nous avons su nous montrer efficaces. Nous étions parfois sous pression, mais notre bloc défensif était bon. Depuis le départ d'Alexander Blessin, nous défendons plus bas. On a remarqué que quand nous perdions la balle avec notre pressing haut, nous laissions beaucoup d'espace derrière. Nous évoluons maintenant avec un bloc au milieu de terrain, et nous commençons à presser quand l'adversaire passe la ligne médiane."

Depuis le départ de Blessin, c'est Markus Pflanz qui assure l'intérim. Une situation à court terme, même si le nom du futur entraineur n'est pas encore connu. "Le groupe ne s'intéresse pas trop à ça, nous nous concentrons uniquement sur le sportif et sur le présent. La semaine prochaine, nous recevons Louvain dans une rencontre capitale. Nous devons enchainer et faire le 6/6" conclut Tanghe, qui a disputé l'intégralité de la rencontre hier soir.