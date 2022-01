Greenwood au coeur d'un nouveau scandale?

Une nouvelle sale histoire dans le football anglais.

Énorme scandale pour l'attaquant de Manchester United Mason Greenwood (20 ans, 18 matchs et 5 buts en Premier League cette saison) ! Sur le réseau social Instagram, la compagne de l'international anglais, Harriet Robson, l'a accusé de viol et de violences conjugales. "Pour que tout le monde sache ce que Mason Greenwood me fait", a-t-elle fait savoir avec des vidéos et des photos de ses blessures.

Face au buzz provoqué par cette affaire, les Red Devils ont officiellement communiqué. "Nous sommes conscients des images et des allégations qui circulent sur les réseaux sociaux. Nous ne ferons aucun autre commentaire tant que les faits n'auront pas été établis. Manchester United ne tolère aucune forme de violence", peut-on lire.