L'ancien Gantois Gigot est Marseillais: "Heureux et fier"

Le défenseur central rejoindra la cité Phocéenne dans quelques mois.

Un peu à la surprise générale, l'Olympique de Marseille a annoncé samedi le recrutement du défenseur central Samuel Gigot (28 ans), signé dès cet hiver mais prêté jusqu'au terme de la saison au Spartak Moscou. Pour le site officiel du club phocéen, le Français a accordé ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs.

"Très heureux et très fier de rejoindre le plus grand club de France. Je vais d’abord finir la saison avec mon club, le Spartak Moscou, et ensuite je viendrai à partir de juin à l’Olympique de Marseille, donc je suis très heureux et très fier", a insisté l'ancien joueur d'Arles-Avignon.

Initialement en fin de contrat en juin avec la formation russe, Gigot a été probablement recruté dès janvier afin d'anticiper une possible interdiction de recrutement pour l'OM l'été prochain dans l'affaire Pape Gueye.