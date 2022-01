Jones refuse la Ligue 1 au dernier moment

Tout semblait pourtant réglé.

Une piste en moins pour Bordeaux. En quête d'un défenseur central supplémentaire, le club aquitain s'est rapproché de Manchester United pour récupérer Phil Jones (29 ans, 1 match en Premier League cette saison) en prêt. Mais selon le journaliste de The Guardian Fabrizio Romano, l'international anglais a finalement décliné la proposition des Girondins. Le Red Devil pourrait toutefois prendre la direction d'une autre formation d'ici la fin du mercato hivernal.

De son côté, L'Equipe affirme que les dirigeants bordelais ont activé la piste menant à Youssouf Ndayishimiye (23 ans, 22 matchs et 1 but en championnat cette saison). Le polyvalent défenseur burundais ne sera pas retenu par l'Istanbul Basaksehir et pourrait rejoindre l'Ouest de la France sous la forme d'un prêt.