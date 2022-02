Dimitri De Condé explique pourquoi Iké Ugbo n'a pas réussi à Genk

Pas de transferts entrants, mais trois noms notables ont quitté Genk la semaine dernière. Y compris Iké Ugbo, l'attaquant acheté à Chelsea, mais qui n'a pas pu montrer grand-chose.

Dimitri De Condé, responsable du football à Genk, sait pourquoi cela n'a pas fonctionné avec Ugbo parti se refaire une santé du côté de Troyes. "Iké a très mal supporté le fait qu'Onuachu ne soit pas parti l'été dernier. Dans un club de ce niveau, il y a au moins deux attaquants forts, Iké n'a à aucun moment montré la volonté de vouloir réussir avec nous,'' a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws.

Genk pense être suffisamment armé à ce poste. "Avec Joseph Paintsil et le jeune András Németh, nous avons deux gars derrière Paul qui veulent aller de l'avant. Et si Feyenoord ne libère pas l'option de Cyriel Dessers, il sera plus que bienvenu ici la saison prochaine."