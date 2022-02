Kamal Sowah laisse une bonne impression à son nouvel entraîneur : "Un bon renfort pour nous"

Décevante à Bruges, la recrue ghanéenne a été prêtée sans option d'achat en Eredivisie pour y terminer la saison.

En difficultés à Bruges, Kamal Sowah va terminer la saison en Eredivisie.

L'AZ Alkmaar, nouveau club du Ghanéen, se prépare pour un choc ce week-end face au PSV. Mais Sowah est toujours en attente de son permis de travail néerlandais, et ne pourra donc pas affronter le PSV.

Il a cependant déjà fait ses premiers pas au club, et se prépare en attendant de pouvoir faire ses débuts : "Je pense que tout sera réglé dans quelques jours", confiait Pascal Jansen, l'entraîneur de l'AZ, à Voetbal International.

"À cause de cela, Kamal n'a pas encore pu s'entraîner pleinement avec nous. Mais c'est un garçon plaisant et sociable, avec une belle technique, très calme balle au pied et qui sait jouer la profondeur. Il fait de bons choix, y compris en zone de conclusion. Donc je pense que c'est un bon renfort pour nous."

L'AZ est actuellement 5e de Eredivisie, et est toujours européen après avoir terminé premier de son groupe en Conference League.