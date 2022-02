Radja Nainggolan sur les Diables Rouges : "Le Qatar, c'est leur dernière chance"

Le joueur de l'Antwerp s'est longuement confié dans une interview accordée au journal italien La Republicca. Il est revenu notamment sur son passage en Italie, mais a également évoqué les Diables Rouges.

Radja Nainggolan est revenu à Anvers après de nombreuses années passées en Serie A. Un championnat qu'il dit encore suivre de très près. "Les petites équipes osent plus là-bas, car elles savent qu'il y a toujours moyen de ramener un résultat", a déclaré Nainggolan. "Même à San Siro, où à mon époque des joueurs comme Pirlo, Seedorf ou Thiago Silva jouaient. Si tu marquais trois buts là-bas, tu repartais avec un grand sourire sur le visage."

Questionné quant à son style de vie atypique, il a dit ne pas se soucier du regard que les gens pouvaient porter sur lui. "Je ne me suis jamais inquiété de ce que les gens disent, alors que beaucoup de gens se cachent. Les gens savent tout de moi parce que je sors, on me voit dans les clubs. Certaines personnes boivent plus que moi, mais elles le font à la maison et personne ne le sait."

Le ninja a une réputation qui lui colle à la peau, ce qui a pu lui porter préjudice, notamment en ce qui concerne les Diables Rouges, où les règles morales sont très importantes. "Il y a de grands joueurs là-bas [en équipe nationale, ndlr], mais la mentalité est complètement différente. Puis, souvent, ils ne connaissent pas bien la personne, ils se fient à ce qui est dit. J'ai manqué la Coupe du monde, mais après la dernière mise à l'écart, j'en ai eu assez."

Il a également donné son avis concernant les chances de notre équipe nationale d'aller un jour conquérir un grand trophée. Pour lui, la Coupe du Monde 2022 qui arrive au Qatar est la dernière chance."Si cela n'arrive pas au Qatar, à mon avis, cela n'arrivera plus. A l'Euro, l'Italie n'était pas la plus forte sur le papier, mais l'équipe dans son ensemble était très solide. Et c'est la base du football."