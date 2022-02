Un milieu de terrain belge se relance en Grèce

Denzel Jubitana poursuivra sa carrière en Grèce.

Le Belge s'est engagé avec le Iraklis FC, comme l'annonce le club de deuxième division.

Le joueur de 22 ans a résilié d'un commun accord son contrat avec le Roda JC il y a quelques jours, où il jouait peu.

Avant cela, le milieu de terrain formé à Malines avait porté les couleurs Waasland-Beveren.

Official ??Iraklis FC sign Denzel Jubitana as a free agent from Roda JC. 22yo AM is the nephew of Clarence Seedorf @Iraklis_FC #superleague2 @RodaJCKerkrade #iraklis @ClarensSeidorf #jubitana pic.twitter.com/9ZZKhKkOoF