Gourvennec pas tendre avec son gardien: "Le réconforter à la pause?"

Le gardien de Lille est passé complètement à côté de sa rencontre face au PSG ce dimanche.

Surclassé par le Paris Saint-Germain (1-5) ce dimanche en Ligue 1, le LOSC s’est compliqué la tâche avec des erreurs grossières. Notamment de la part du gardien Ivo Grbic (26 ans, 21 matchs en L1 cette saison). De quoi agacer l’entraîneur Jocelyn Gourvennec qui n’a pas été tendre avec son portier.

"Si je l'ai réconforté à la pause ? C'est le haut niveau, on doit avoir un degré d'exigence encore plus accru dans ces matchs-là. On a joué la Ligue des Champions, on a répondu présent, c'était ce (dimanche) soir un match de ce niveau-là. On fait trop d'erreurs qui nous plombent et c'est un vrai problème. On se pénalise tous seuls."