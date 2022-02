Gand ne veut pas plier, Sinan Bolat non plus : un dossier compliqué

L'histoire d'amour entre La Gantoise et Sinan Bolat semble proche de se terminer. Les Buffalos ne veulent pas céder aux exigences de leur gardien, mais risquent fort de ne pas avoir le choix.

On le sait, Sinan Bolat a donné son accord au Fenerbahçe, à 33 ans et pour les 2,5 années à venir : un deal en or pour le gardien de La Gantoise, qui y gagne sur le plan financier et reçoit qui plus est une nouvelle opportunité dans son pays. Mais Gand rechigne, et n'a toujours pas accepté de considérer l'offre turque. Samedi dernier, Bolat s'est fait porter pâle à l'entraînement, sans que personne soit dupe.

Et côté gantois, on ne veut pas plier face aux exigences de Sinan Bolat, qui fait pression pour un transfert. Leur seule solution en cas de départ, le mercato étant fermé, serait en effet d'attirer un portier libre - ça ne court pas les rues, surtout au plus haut niveau. Cependant, Davy Roef a déjà montré qu'on pouvait compter sur lui, et son expérience fait que si départ il y a, c'est bien lui qui sera titulaire jusqu'en fin de saison.

Quel dénouement ?

Et départ, il devrait bien y avoir. Gand résiste jusqu'à présent plutôt pour une question de principe (au-delà du fait que oui, Sinan Bolat est un meilleur portier n°1 que Roef), mais pourrait bien céder rapidement : le gardien turc est en fin de contrat et ne signera certainement pas un nouveau bail. Le Fener est prêt à payer pour lui, et même s'il ne s'agira pas d'une somme très élevée (on parle de 600.000 euros), ce sera toujours mieux que rien.

Sinan Bolat, de son côté, y voit une occasion en or de prouver ses qualités en Turquie, où il a disputé en tout et pour tout 16 matchs avec Galatasaray et Kayserispor mais aimerait bien se montrer et percer au plus haut niveau pour la fin de sa carrière. Bref : la situation dépend du bon vouloir gantois. Mais on ne comprendrait pas vraiment qu'elle ne se débloque pas ...