Les adieux de Denis Odoi aux Cottagers : "Fulham sera toujours comme une famille"

Le Belge a quitté Londres pour rejoindre Bruges cet hiver.

Denis Odoi avait rejoint Fulham en 2016. Après 177 apparitions sous le maillot des Cottagers, le défenseur de 33 ans a mis le cap sur Bruges où il s'est engagé jusqu'en 2024.

Les remerciements ont afflué pour celui qui se sentait comme chez lui à Craven Cottage.

Le club a également tenu à mettre le joueur à l'honneur avec une interview disponible sur son site : "Le plus grand moment de ma carrière a été Fulham. Je me suis d'abord fixé comme objectif d'y atteindre 200 matches. L'année dernière ne m'a pas beaucoup aidé pour y parvenir (rires)", évoque Odoi.

"Voilà, c'est le football, c'est la vie, mais Fulham sera toujours comme une famille, il n'y a aucun autre club qui s'en rapproche. Mon fils est un grand fan de Fulham. Il y a quelques semaines, il était rentré à la maison en disant qu'il avait marqué un but et fait le geste de Mitrovic pour le célébrer (rires). Cela en dit long", poursuit le Belge.

"Je pense que pour lui, c'était bizarre de me voir jouer avec un autre maillot. Fulham a été son premier club, c'est aussi pour cela que nous serons toujours une famille, à cause de ce que le club a fait pour ma famille. C'est comme ça que mon fils a été initié au football. Ma fille aussi. Mon fils porte l'uniforme de son école pendant la semaine et le week-end, il ne porte que des équipements de football. La plupart sont de Fulham, sauf quelques-uns. Comme lorsqu'il est venu à un match en portant un maillot de Leicester (rires)."