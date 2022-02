Antoine Bernier prêt à recevoir l'Antwerp : "Un petit sentiment de revanche, mais surtout une furieuse envie de prendre des points"

Ce vendredi soir en ouverture de la 27ème journée de Jupiler Pro League, le RFC Seraing affrontera l'Antwerp au Pairay.

Ce sera un match particulier pour Antoine Bernier qui va croiser le fer avec son ancienne équipe. Le Dinantais avait évolué au Great Old de 2018 à 2020 avant de rallier le RFC Seraing. "Arrivé au Bosuil, j'avais effectué la préparation avec les pros sous Bölöni. Par la suite, beaucoup de joueurs sont arrivés et la concurrence était très rude. Je n'y ai jamais eu de temps de jeu. Ne pas avoir percé à Anderlecht et à l'Antwerp font bien sûr partie de mes regrets, mais c'est derrière moi désormais. Je me sens bien à Seraing et je ferai tout en sorte pour que le club se maintienne en D1A. Un petit sentiment de revanche contre l'Antwerp, mais surtout une furieuse envie de prendre des points pour l'équipe", a confié le joueur âgé de 24 ans en conférence de presse.

"L'Antwerp viendra ici avec la ferme intention de prendre les trois points"

Pourtant deuxième au classement, l'Antwerp reste sur une défaite à domicile contre l'Union Saint-Gilloise. "Cette défaite a dû leur faire du mal, et ils viendront ici avec la ferme intention de prendre les trois points. Ce sera un match difficile, mais à nous de les contrer et de trouver la faille", a expliqué l'ailier gauche qui a évolué à plusieurs postes (back droit, n°8 et ailier droit) cette saison. "Je m'adapte et je suis à l'aise pour changer de position. Je fais mon maximum pour être utile et aider l'équipe à faire des résultats", a conclu Bernier.