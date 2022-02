Le sponsor principal de La Gantoise ne voudrait plus de Pelé Mboyo

La Gantoise a communiqué sur le "cas" Pelé Mboyo, et semble laisser une porte ouverte à la réhabilitation. Ce qui n'est pas du goût du sponsor principal du club.

Reverra-t-on Pelé Mboyo (34 ans) sous le maillot de La Gantoise ? L'attaquant n'a pas été repris ces dernières semaines, officiellement pour raisons sportives, mais personne n'est dupe : il s'agit pour les Buffalos de se donner le temps de la réflexion et de laisser les choses se tasser après que l'ex-Diable Rouge ait été interpellé pour violences conjugales.

Sans condamnation, cependant, Pelé Mboyo n'a commis aucune faute grave et est toujours sous contrat ; le communiqué publié par Gand cette semaine prévient que tout incident ultérieur de la part d'un employé amènera une rupture de collaboration, mais ne dit rien concernant la situation actuelle du joueur. Or, d'après Het Laatste Nieuws, La Gantoise a les mains liées dans cette affaire par son sponsor principal : VDK Bank ferait pression sur le club pour que Mboyo ne soit plus associé à l'image du club.