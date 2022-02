Renato Neto s'est engagé à Malte : "Je suis surpris par le niveau"

Après son dernier passage à Deinze, le Brésilien a choisi de relever un nouveau challenge.

Le Brésilien de 30 ans, passé également par La Gantoise - avec qui il a remporté le titre et joué la Ligue des Champions, le Cercle de Bruges et Ostende, a vu son contrat se terminer l'été dernier avec Deinze. Pourtant, aucun club belge ne l'a approché. Cet hiver, Renato Neto s'est engagé avec le Sirens FC, qui évolue en première division maltaise.

"J'ai attendu quelques mois, mais il était vraiment temps de passer à l'action et j'ai finalement accepté l'offre des Sirens. On ne peut pas comparer cela avec la Belgique, mais je suis agréablement surpris par le niveau (...) C'est très vivant. On court beaucoup aussi. Les matches sont également très intéressants, car il y a beaucoup de joueurs étrangers qui apportent leur expérience", a-t-il déclaré pour Het Nieuwsblad.